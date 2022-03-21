Лондон, 21 марта, 2022, 17:42 — ИА Регнум. Соглашение по запуску спутников заключили британская OneWeb и американская SpaceX, сообщили 21 марта в пресс-службе OneWeb.

Bruno Sanchez-Andrade Nuño SpaceX

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Договорённость последовала вслед за отказом Роскосмоса от сотрудничества с OneWeb. Запуск очередного спутника, теперь уже в рамках нового партнёрства, состоится в этом году.

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Напомним, в начале марта руководство Роскосмоса объявило об отмене запуска спутников OneWeb при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1б». Решение было принято, поскольку OneWeb не дала гарантий в том, что её спутники не будут использованы в военных целях.