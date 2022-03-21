Москва, 21 марта, 2022, 16:53 — ИА Регнум. В России наблюдается стабилизация потребительского спроса на сахар, за минувшую неделю объём его розничных продаж в крупных торговых сетях снизился на 29% при сохранении объёма отгрузок, сообщили 21 марта в Минпромторге.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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«В конце февраля — начале марта мы столкнулись с ажиотажным потребительским спросом на сахар. Сейчас спрос стабилизируется, об этом говорят оперативные данные продаж от Федеральной налоговой службы», — отметили в министерстве.

В Минпромторге также напомнили, что наценка на сахар в федеральных сетях была ограничена до 5%, и подчеркнули, что поставки данной продукции продолжаются в достаточных объёмах.