Вучич созвал совбез Сербии из-за планов ЕС запретить импорт нефти из России
Белград, 21 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Планируемый ЕС запрет на импорт нефти из России намерен обсудить 22 марта на совбезе Сербии президент республики Александар Вучич, пишет 21 марта Blic.
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Уточняется, что заседание совбеза созвано также в связи с отказом косовских властей проводить в Косово и Метохии выборы президента Сербии и депутатов парламента.
Также будут обсуждаться угрозы введения Западом санкций в отношении Сербии, вопрос предприятия «Нефтяная индустрия Сербии», закупки нефти для рынка республики.
Напомним, ранее стало известно, что Брюссель рассматривает возможность дальнейшего расширения антироссийских санкций, включая, вслед за США и Британией, запрета импорта странами ЕС российской нефти.