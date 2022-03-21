Белград, 21 марта, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Планируемый ЕС запрет на импорт нефти из России намерен обсудить 22 марта на совбезе Сербии президент республики Александар Вучич, пишет 21 марта Blic.

Алексндр Горбаруков ИА REGNUM Александр Вучич

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Уточняется, что заседание совбеза созвано также в связи с отказом косовских властей проводить в Косово и Метохии выборы президента Сербии и депутатов парламента.

Также будут обсуждаться угрозы введения Западом санкций в отношении Сербии, вопрос предприятия «Нефтяная индустрия Сербии», закупки нефти для рынка республики.

Напомним, ранее стало известно, что Брюссель рассматривает возможность дальнейшего расширения антироссийских санкций, включая, вслед за США и Британией, запрета импорта странами ЕС российской нефти.