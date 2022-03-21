Иваново, 21 марта, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В Ивановской впервые за длительное время в больницы не был госпитализирован ни один пациент с коронавирусом за сутки, данные за сутки опубликовал 21 марта сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 20 марта, сообщалось о десяти пациентах, попавших в больницы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 172 человека — на три меньше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 520 человек. Зарегистрирована смерть ещё шести пациентов с COVID-19.

В регионе с начала пандемии подтверждено 105 870 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 98 360 человек. Скончался 2 981 пациент.

Напомним, 17 марта власти Ивановской области отменили в регионе марочный режим.