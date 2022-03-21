Пенза, 21 марта, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Пензе врачи клинической больницы №4 больше двух неделей боролись за жизнь 101-летнего пациента с коронавирусом. После проведенного курса лечения мужчину выписали на амбулаторное долечивание, сообщает 21 марта минздрав Пензенской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

Пожилого человека госпитализировали с подозрением на новую коронавирусную инфекцию более двух недель назад. Несмотря на первичное отсутствие симптомов заболевания, факторами риска стали солидный возраст и наличие хронических заболеваний у пациента. На момент госпитализации состояние больного врачи оценивали как тяжелое, лёгкие были поражены почти на 75%. Пациенту провели комплексную терапию, включая переливание антиковидной плазмы. Параллельно лечили хроническую обструктивную болезнь лёгких.

Врачи считают, что в выздоровлении немалую роль сыграл настрой пациента.

ИА REGNUM напоминает, в августе 2021 года из Пензенского областного центра специализированных видов медицинской помощи выписали 48-летнюю пациентку, поступившую с 90% поражением лёгких. На стационарном лечении женщина провела более 1,5 месяцев.

Читайте также: В Пензенской области после COVID-19 выписались за сутки 2,7 тыс. человек