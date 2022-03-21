Краснодар, 21 марта, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Цех по производству сыров запустят в Красноармейском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе администрации региона 21 марта.

zalazaksunca Сыр

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«В нынешних экономических условиях можете заместить импорт собственной продукцией. У вас высокий уровень локализации. Это делает вас сильными и независимыми от внешних факторов рынка», — сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время посещения предприятия «Южная сыроваренная компания».

Предприятие с 2016 года выпускает мягкие сыры из коровьего, козьего и овечьего молока — всё сырьё поставляется кубанскими хозяйствами. Оборудование, упаковка — также российского производства, отечественной теперь будет и закваской.

Новый цех планируется построить в станице Новомышастовской, его запуск позволит увеличить объёмы производства и расширить ассортимент. Отметим, что объём производства сыров в 2021 году составил 77 тонн.