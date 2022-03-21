Лондон, 21 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Антироссийские санкции подогревают рост цен на топливо в Великобритании. Как сообщает издание The Independent, в стране цена на стоимость бензина обновила рекорд.

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Так, цены на топливо в Великобритании достигли нового рекордно высокого уровня: средняя стоимость бензина составляет 1,67 фунта за литр, а дизельного топлива — 1,79 фунта за литр.

Так, стоимость литра бензина за последний месяц выросла на 16 пенсов, что сделало заправку обычного 55-литрового семейного автомобиля почти на девять фунтов дороже. А средняя стоимость дизельного топлива за последний месяц выросла более чем на 24 пенса.

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Как сообщало ИА REGNUM, на фоне начала Россией специальной военной операции на Украине власти США 8 марта ввелизапретна импортроссийскойнефти, сжиженного природного газа, угля и нефтепродуктов. Следом об аналогичном решении объявила Великобритания. Поставки прекратятся к концу2022года.

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