Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Правительство Санкт-Петербурга должно оказать помощь местному бизнесу, особенно малому и среднему, в поиске альтернативных поставщиков, которые могли бы заменить уходящих европейских и американских контрагентов. Об этом заявил доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артём Голубев корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

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Сложившаяся после введения Западом масштабных антироссийских санкций экономическая обстановка в Санкт-Петербурге вынуждает Смольный предпринимать различные меры по поддержке малого и среднего бизнеса, а также промышленных предприятий. Некоторые из них уже вступили в силу, а часть пока только анонсирована. Так, в городе ввели мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца года, на снос нестационарных торговых объектов, не представляющих опасности. Также вводятся отсрочки по арендным и налоговым платежам.

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В интервью корреспонденту ИА REGNUM экономист Артём Голубев оценил меры правительства города и проанализировал состояние местных предприятий.

— Насколько эффективны уже принятые и анонсированные меры Смольного по поддержке бизнеса и производства?

— Озвученные Смольным меры по поддержке бизнеса являются достаточно своевременными. И для тех компаний, которые работают на внутренний рынок и не зависят от внешнего рынка, от внешних поставщиков, безусловно, будут достаточно эффективными. Это и мораторий на проверки, и налоговые льготы, и ряд других мер — они действительно способны поддержать прежде всего малый и средний бизнес.

— Как тогда обстоит ситуация с другими предприятиями?

— Проблемы будут у тех компаний, которые либо ориентированы были в значительной мере на внешний рынок, куда, быть может, нашу продукцию уже не будут пускать, и она не сможет продаваться за рубежом. Петербургские компании были прежде всего, конечно же, ориентированы на Европу. А сегодня основные санкции исходят именно и от Европы, и от Соединённых Штатов. Также проблемы будут у тех компаний, которые зависели от иностранного сырья, иностранных комплектующих (чипов, электроники), а сегодня происходят проблемы с их поставкой. Возможен и полный запрет. Вот для таких компаний, конечно, очень сложно сказать, какие меры поддержки могли бы помочь оставаться на плаву.

— Чем это обусловлено? И, может быть, всё же можно продумать какой-то вариант и для них?

— Альтернативы очень сложно найти на мировом рынке, а уж тем более на российском рынке, как правило, это просто нереально. Поэтому про меры поддержки со стороны региональных властей тут даже сложно сказать. Но, если они как-то могут помочь найти альтернативных поставщиков в других регионах мира, то, наверное, такая помощь была бы достаточно адекватной. Другое дело, что это занимает время, это месяцы… Что будут делать такие компании в период простоя? Ну, если только региональные власти готовы, допустим, компенсировать часть фонда оплаты труда, чтобы компании не распускали свой персонал.

За период полугода, например, можно найти альтернативных поставщиков, ну и второе — есть вероятность, что в течение полугода часть компаний, часть поставщиков европейских начнут возвращаться на российский рынок. Ну вот эти, условно говоря, может быть, три-четыре месяца — до полугода, как-то надо компаниям пережить, чтобы они не ушли с рынка.

— Сможет ли Смольный осуществить эти действия?

— Наверное, от региональных властей вряд ли что-то сильно зависит. Здесь, понятное дело, уже зависит от действий федеральных органов и, прежде всего, от того, как скоро закончится военная спецоперация на Украине. То есть, чем раньше закончится, тем быстрее можно будет решать, в том числе, экономические вопросы. Ну и, я думаю, что после окончания военных действий спустя непродолжительное время иностранные компании, поставщики, в том числе ресурсов, комплектующих, постепенно начнут возвращаться на российских рынок.

— Какие еще меры могут быть действенными для поддержания стабильности экономики Санкт-Петербурга?

— Как вариант поддержки бизнеса могла бы отмена или временная приостановка обязательной маркировки определённых типов товаров, прежде всего непродовольственных. Но, я думаю, что едва ли на подобное решится власть, если только вся экономическая негативная ситуация не затянется. Действительно, может быть тоже (ввести) какой-то временный мораторий, потому что совсем отменять, конечно, никто не будет.

Беседовала Татьяна Титаева

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Напомним, что с остающимися в России иностранными компаниями Смольный намерен сотрудничать и оказывать им поддержку. Однако заменить ушедших «западников» уже готовы компании из стран Востока.