Новосибирск, 21 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Новосибирске проводится ежедневный мониторинг наличия товаров первой необходимости и цен на них в магазинах. Об этом сообщили в мэрии города.

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«В настоящее время на территории города во всех торговых сетях есть сахар. Если его нет, то это носит кратковременный характер — он появится на полках в магазинах на следующий день», — прокомментировал начальник управления потребительского рынка города Наталья Чагина.

По её словам, ситуация с продажей товаров первой необходимости на территории города стабильная.

«Жителям не стоит паниковать и запасаться сахаром, крупами или другими товарами, — подчеркнула она. — Если граждане видят, что цена сильно увеличилась на товары первой необходимости, то они могут направить запрос в УФАС, которое проверяет обоснованность увеличения цен на товары в торговых сетях. Если мы видим увеличение цен, также обращаемся в надзорные органы».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на следующей неделе в регион поступят более 500 тонн сахара.

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