Москва, 21 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Гражданам России не следует поддаваться панике и скупать гречиху и сахар. Об этом 21 марта заявила вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании правительства РФ.

Government.ru Виктория Абрамченко

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«Как и в 2020 году, хочу сейчас успокоить наших граждан: мы полностью обеспечиваем себя и сахаром, и гречихой. Не нужно поддаваться панике и скупать эти товары. Их хватит на всех», — заявила Абрамченко.

«Ажиотажный спрос только дестабилизирует товаропроводящую сеть. Подчёркиваю: запасов сахара и гречки в стране достаточно для удовлетворения внутреннего спроса», — указала она.

Дополнительно также было принято решение об увеличение посевных площадей под гречиху и сахарную свеклу, добавила она.