Берлин, 21 марта, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Германия не может отказаться от российской нефти, заявил 21 марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

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«Правительство по-прежнему убеждено, что оно не может отказаться от импорта нефти из России. Это позиция правительства, в ней, по моей информации, изменений нет», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава национального промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман заявил, что Германии не следует вводить немедленное эмбарго на поставки газа, нефти и угля из России.

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