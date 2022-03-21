Москва, 21 марта, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Планы властей США приостановить нормальные торговые отношения с Россией — это скорее политическая демонстрация, а не экономический шаг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявила доцент кафедры государственного и муниципального управления финансового университета при правительстве РФ Людмила Шубцова.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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«Приостановка Америкой нормальных торговых отношений с Россией имеет больше демонстрационное политическое значение, нежели экономическое, — сказала Шубцова. — Удельный вес США в экспорте России составил в 2021 году всего 4,4%, да и эта доля выросла только 2021 году. До этого она составляла 3,2%. Основные продукты экспорта России в США — минеральное сырье (51% от общего объема экспорта,) причем в основном это нефть и нефтепродукты. Второй позицией являются металлы и изделия из них (14,5%), затем идут драгоценные металлы и камни (14%), продукция химической промышленности (12,5%), а остальные позиции незначимы, так как имеют долю 3% и менее».

Как пояснила Шубцова, основные позиции российского экспорта уже находятся в санкционном списке.

«Поэтому США с помощью этой акции хотели создать впечатление непрерывности потока санкций», — сказала эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что источником нового экономического кризиса могут стать антироссийские санкции Запада.