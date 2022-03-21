Москва, 21 марта, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Несмотря на снижение темпов заболеваемости коронавирусом, в России необходимо поддерживать противоэпидемические меры. Об этом 21 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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«Темпы заболеваемости снижаются. При этом все пациенты по-прежнему должны получать необходимое лечение и уход», — заявил Мишустин.

«Правительство продолжает поддерживать социальных работников, которые помогают бороться с ковидом в домах престарелых, в интернатах, для инвалидов и других стационарных организациях», — указал он.

Он отметил, что таким сотрудникам полагаются специальные выплаты.

«На их предоставление правительство дополнительно выделило свыше 1 млрд рублей. Прошу внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение», — подчеркнул премьер-министр.