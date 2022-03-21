Бишкек, 21 марта, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Власти Киргизии ввели временный запрет на экспорт отдельных видов сельскохозяйственных товаров за пределы территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Clker-Free-Vector-Images Запрет

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Ограничения на вывоз из страны будут действовать в течение шести месяцев. Исключение составят реэкспорт, транзит и гуманитарная помощь, оказываемая кабинетом министров.

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Необходимость запрета на экспорт киргизские чиновники объясняют необходимостью обеспечения продовольственной безопасности и стабилизации цен на продовольственные товары.

Отмечается, что под запрет на экспорт за пределы ЕАЭС попали: пшеница и меслин, пшеничная мука и растительное масло, семена подсолнечника и сахарный песок, куриные яйца и говядина, а также сено, солома, комбикорм, отруби, зерновые корма, ячмень и овёс.

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