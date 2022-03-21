Москва, 21 марта, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Отказ Европы от российского газа в настоящий момент невозможен, вопросы, связанные с нарушением логистических цепочек поставок энергоресурсов, сейчас решаются. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта, об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Government.ru Александр Новак

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу — трансляция»

При этом, по словам Новака, вопросы с нарушением логистических цепочек поставок российских энергоресурсов, страхования судов и финансирования сейчас решаются.

«Для нас сейчас новые вызовы, связанные с нарушением логистических цепочек, с вопросами, касающимися страхования судов, которые транспортируют нашу продукцию, и с вопросами финансирования и оплаты… эти вопросы в настоящий момент все решаются», — отметил замглавы правительства по итогам встречи с депутатами Госдумы от «Единой России».

Он также считает, что уход иностранных нефтесервисных компаний из России не повлияет на отрасль, так как специалисты останутся и продолжат работу.

Новак отметил, что российские нефтяники уже начали перенаправлять потоки нефти с Запада на Восток, идет процесс диверсификации поставок газа, «компании этим занимаются и пристроить (газ) смогут».