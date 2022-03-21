Москва, 21 марта, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Далеко не все сферы бизнеса пострадали от западных санкций, поэтому признание этих мер форс-мажором должно носить точечный и предметный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявил руководитель юридической компании «Достигация» Артем Баранов, комментируя соответствующую инициативу правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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По мнению эксперта, в данной ситуации важно учитывать специфику конкретного бизнеса. Далеко не каждая сфера понесла прямой ущерб от введённых ограничений, поэтому давать одинаковые правовые возможности в данной ситуации всем — не логично. Также, признание санкций, форс-мажором не должно быть инструментом злоупотребления правом и уходом от исполнения обязательств.

«Бизнес строится на рисках, поэтому вначале стоит постараться сделать максимум, чтобы справиться с турбулентностью, попробовать оптимизировать финансовые и операционные процессы, пересмотреть обязательства, провести переговоры с контрагентом, обратиться за поддержкой к государству или в банки. Если всё это тщетно, то только тогда уже следует приписывать свою ситуацию к форс-мажорной, при условии, что есть четкая причинно-следственная связь между западными санкциями и наступившими для вас последствиями», — сказал Баранов.