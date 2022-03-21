Москва, 21 марта, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручит правительству проработать вопрос ускоренного начисления «северных» надбавок молодым специалистам в Арктической зоне. Об этом глава государства заявил во время рабочей встречи с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава региона сообщил, что во многих федеральных структурах есть дефицит кадров, и руководство на местах могло бы гораздо гибче находить решения, если бы «северные» надбавки можно было начислять в ускоренном порядке.

«Я согласен. Считаю, что это справедливо. В этом направлении нужно двигаться. Обязательно дам поручение правительству, чтобы посчитали и внесли соответствующие предложения как можно быстрее», — сказал в ответ российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что работающие на Севере учёные должны получать надбавки без обязательного стажа. Соответствующее поручение глава государства дал правительству.

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