Москва, , 13:32 — REGNUM Работающие на Севере учёные должны получать надбавки без обязательного стажа, соответствующее поручение дал правительству президент России Владимир Путин. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что к 15 июля текущего года правительство должно законодательно обеспечить отмену обязательного «северного» стажа для учёных. Надбавки они будут получать «независимо от срока проживания в указанной местности и величины трудового стажа».

«Правительству России обеспечить принятие нормативных правовых актов, определяющих размер процентной надбавки к заработной плате и порядок выплаты такой надбавки работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Путин заявил, что специалисты, работающие в условиях Крайнего Севера, нуждаются в поддержке, и не через несколько лет, а с первого месяца работы.

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