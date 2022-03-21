Москва, 21 марта, 2022, 14:33 — ИА Регнум. У граждан России должна сохраниться возможность широкого выбора товаров. Об этом 21 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

Nalog.ru Михаил Мишустин

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«Важно, чтобы у людей была возможность выбора, и повышение порога беспошлинного ввоза поможет гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах. Тем более, что некоторые из них уже принимают оплату картами «Мир». Рассчитываем, что их число будет расти», — заявил Мишустин.