Варшава, 21 марта, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Правительство Польши планирует внести изменение в конституцию республики, которые позволят конфисковывать активы российских олигархов. Об этом 21 марта сообщил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

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Мюллер рассказал о ряде предложений, которые глава польского правительства Матеуш Моравецкий обсуждает с лидерами оппозиционных партий республиканского парламента. Среди них — изменение конституции, позволяющие проводить конфискацию имущества российских олигархов.

Также Польша намерена предложить Евросоюзу расширение санкции против России.