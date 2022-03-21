Нью-Йорк, США, 21 марта, 2022, 13:48 — ИА Регнум. Ориентированность крупных стран на отказ от российских энергоносителей может создать долгосрочную зависимость от ископаемых видов топлива. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил 21 марта в рамках конференции по устойчивому развитию, проводимой британским журналом The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По его словам, пока крупные экономики реализуют стратегию по замене российских ископаемых видов топлива, может возникнуть долгосрочная зависимость от такого топлива. Это не позволит сохранить уровень повышения температуры в мире в пределах 1,5 градуса.

«Страны могут быть настолько заняты дефицитом предложения ископаемого топлива, что пренебрегут политикой сокращения использования такого топлива. Это безумие», — сказал Гутерреш в ходе онлайн-выступления.

Он добавил, что зависимость от таких источников означает «гарантированное взаимное уничтожение». Мировая экономика и энергетическая безопасность становится зависима от геополитических потрясений и кризисов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН выступил против приостановки членства России во Всемирной туристской организации ООН.

Читайте также: Генсек ООН выступил против приостановки членства РФ в турорганизации ООН