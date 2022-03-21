Москва, 21 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Вооружённые украинские войска совершили обстрел населённого пункта Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 21 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артобстрел

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По данным представительства, огонь был открыт в 11:05. Украинские войска, находившиеся в населённом пункте Новолуганское, выпустили пять снарядов калибром 122 мм по посёлку Гольмовский.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.