Москва, 21 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Кредитные каникулы будут распространены на кредитные карты, в том числе которые были выпущены до 1 марта, с лимитом выдач до 100 тыс. рублей. Об этом 21 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге.

Economy.gov.ru Максим Решетников

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«Согласно инструкции Центрального банка, эта норма распространяется на кредитные карты с лимитом выдач до 100 тыс. рублей», — заявил Решетников.