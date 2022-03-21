Москва, 21 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Исполнители госконтрактов получили возможность изменить условия работы и избежать попадания в число недобросовестных из-за независящих от них причин. Об этом 21 марта заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Решетников

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«Были внесены изменения в 44-ФЗ, 223-ФЗ, это, соответственно, закупки государственных компаний за счёт госбюджета. Правительство получило полномочия гибко менять условия. Соответственно, было принято постановление правительства 10 марта, в соответствии с которым госзаказчики получили право гибко менять условия контрактов в текущих ценах», — заявил Решетников.

«Поэтому подрядчики обращаются, предлагают замену, предлагают какие-то обосновывающие документы по индексации цены. Призываем подрядчиков тесно работать сейчас с госзаказчиками», — указал он.