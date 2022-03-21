Москва, 21 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями почти на 60% чаще страдают от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил 21 марта на видеоконференции общественных приемных «Единой России» и Минздрава.

ЗАО «НИПК «Электрон» В операционной Первого инвазивного центра сердечно-сосудистой хирургии

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Он отметил, что из-за опасности осложнений именно пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются приоритетной категорией для поддерживающей терапии.

«Риск осложнения, и в том числе касаемо неблагоприятных летальных событий, повышается практически на 60%», — пояснил Мурашко.

Как сообщало ИА REGNUM, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что во многих странах начинается новая волна коронавируса, поэтому преждевременно говорить о завершении пандемии.

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