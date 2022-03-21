Москва, , 13:14 — REGNUM Ближе к концу прошлой недели (17−18 марта) падение нефти марки Brent остановила отметка $97 за баррель, которая вернула в игру покупателей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтепровод

«В итоге котировки завершили торги 18 марта непосредственно под отметкой $108, вернувшись за пределы восходящей 20-дневной скользящей средней.

Сегодня, 21 марта, цены сохраняют восходящий уклон, тестируя зону $112. Техническая коррекция, которая помогла частично снять перекупленность, завершилась или как минимум прервалась.

Траектория движения фьючерсов в ближайшие дни позволит определить характер нынешнего отскока цен из-под круглой отметки $100.

При этом целостности общего бычьего рынка на данном этапе в любом случае ничего не угрожает — обстановка на геополитическом фронте остается напряженной, а значимых подвижек в переговорах Москвы и Киева по-прежнему нет.

Более того, на этой неделе у Brent есть повод для нового ралли, поскольку Евросоюз и США обсудят новые санкции в отношении России.

В этом контексте ключевым для рынка черного золота является намерение Европы ввести полное эмбарго на импорт российской нефти вслед за США и Британией.

Такая инициатива, которой противится Германия, будет рассматриваться в рамках пятого пакета санкций.

На фоне такого развития событий, которое усиливает страхи игроков по поводу перебоев в мировой цепочке поставок, предполагает новый виток подорожания нефти.

Так, уже в ближайшие дни Brent может устремиться в направлении многолетних максимумов после возвращения выше 1$20, если на украинском фронте не будет выявлено улучшений», — считает эксперт.

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