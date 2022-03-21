Москва, , 10:40 — REGNUM Торги по нефти 18 марта завершились ростом. Баррель нефти марки Brent подорожал на 1,31%, до $108,33, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефтедобыча The-free-rider.com

Торги проходили относительно спокойно. Цена находилась в коррекционной фазе после ралли 17 марта. В первой половине дня цена снижалась до $105,75 на фоне опасений по поводу блокировок Китая из-за COVID-19.

К вечеру рост котировок возобновился. Согласно последним данным Bakers Hughes, число буровых на нефть сократилось на три единицы, до 524 шт. Число буровых на газ увеличилось на две единицы, до 137 шт.

Сегодня, 21 марта, утром на торгах в Азии нефть торговалась в плюсе. Нефть подорожала на 2,35%, до $110,90.

По состоянию на 08.37 по мск, цена майских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3,3%, до $111,49, майских фьючерсов на WTI — на 3,49%, до $106,66 за баррель.

Евросоюз объявил, что рассмотрит вопрос об эмбарго на российскую нефть. Если ЕС примет положительное решение, то цены на энергоресурсы полетят обновлять свои максимумы.

Сопротивлением выступает уровень $112,50 за баррель. На рынке сохраняется неопределённость, поэтому по тренду покупатели могут быстро вернуть цену к зоне $118−120 за баррель.

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