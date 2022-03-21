Москва, 21 марта, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия») предложил создать электронную информационную платформу, на которой будут представлены отечественные аналоги зарубежных лекарств и медицинских изделий, передает корреспондент ИА REGNUM 21 марта.

Леонид Огуль

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«Я попросил Минздрав проработать вопрос о создании электронной платформы с российскими аналогами западных препаратов и медицинских изделий. С ее помощью и медицинским работникам, и пациентам будет проще ориентироваться и оперативно принимать решения по эффективной замене препаратов не прерывая привычного лечения», — заявил Огуль в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.

В целом, по его мнению, сегодня ситуация с обеспеченностью лекарствами в стране контролируемая.

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