Санкт-Петербург, 21 марта, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Ленинградской области от коронавирусной инфекции амбулаторно лечатся чуть более пяти тысяч инфицированных, в больницах же находятся 488 заболевших COVID-19. Об этом 21 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

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По данным ведомства, за минувшее воскресенье в Ленобласти было выявлено 259 новых инфицированных коронавирусом (-21 к показателю прошлого дня). Большинство из них — жители крупных населенных пунктов, таких как Сланцы (21), Выборг (15), Тихвин (14), Гатчина (12), Волосово, Сертолово (по 11), Мурино, Кириши (по 10).

В настоящий момент 5040 человек в Ленобласти проходят лечение амбулаторно. В стационарах же, где развернуто 830 ковидных коек, находятся 488 человек, среди них 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Остальные 342 коек (41,2%) — свободны.

«За сутки был госпитализирован 21 заболевший», — уточнили в областном комздраве.

Всего с начала пандемии в Ленобласти коронавирусом заразились 179 468 человек. Из них 173 669 выздоровели, в том числе 81 человек был выписан по выздоровлению с больничного за минувшее воскресенье. Умерло 3419 заболевших COVID-19, в том числе один летальный исход зарегистрирован 20 марта.