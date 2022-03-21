Нижний Новгород, 21 марта, 2022, 12:36 — ИА Регнум. За сутки в Нижегородской области выздоровели после заражения коронавирусом 2333 человека. Общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан достигло 368 217 человек на утро 21 марта, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки госпитализированы в ковидные стационары 84 жителя области, накануне в больницы попали 129 человек.

С начала пандемии в регионе выявлен 399 531 случай заражения коронавирусом, из них 893 — за минувшие сутки. 11 303 человека скончались от последствий заражения коронавирусной инфекцией, пять летальных случаев зарегистрировано за минувшие сутки, накануне скончались также пятеро жителей области из числа пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижегородской области в соцсетях в последнее время жалуются на отсутствие в местных аптеках некоторых видов жизненно важных лекарств. Люди опасаются, что нехватка этих медикаментов может продлиться долго. Региональное министерство здравоохранения пообещало решить проблему нехватки жизненноважных лекарственных препаратов до конца марта.

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