Москва, 21 марта, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Россия не планирует приостанавливать действие спецоперации в защиту ДНР и ЛНР на время проведения переговоров между российской и украинской делегациями. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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"Нет», — сказал Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Он объяснил, что любая подобная приостановка «используется националистическими подразделениями для перегруппировки», а также для того, чтобы «продолжать атаки на российских военных»: «Так было неоднократно. Это усложняет процесс».