Москва, 21 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. В мире наблюдается беспрецедентный уровень навязывания ненависти ко всему русскому — от языка до национальности. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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«Очевидно одно, что ситуация, с который мы сталкиваемся, беспрецедентна с точки зрения навязывания абсолютной ненависти ко всему русскому, будь то российские представительства, российские граждане, иностранные граждане — русские по происхождению или языку. Все сейчас сталкиваются с ненавистью, с притеснениями и с ситуациями, которые иногда начинают представлять угрозу здоровью и жизни», — сказал Песков.

По его словам, подобные беспрецедентные условия, которые появляются в мире, требуют «беспрецедентных решений».