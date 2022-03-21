Афины , 21 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Завод по производству взрывчатых веществ сдетонировал в районе Итеа в Греции. Об этом сообщает местный телеканал ERT.

(сс) Will Russell Взрыв

Уточняется, что сильный взрыв прогремел утром 21 марта. Он был настолько мощным, что ощущался даже в расположенном в 30 километрах от завода городе Гревена.

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По предварительным данным, без вести пропали три человека, возможно, охранники предприятия. На место прибыли сотрудники пожарной службы Гревены, две машины скорой помощи и полиция.

Причины произошедшего выясняются.