Варшава, , 00:21 — REGNUM Сильный взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатых веществ в местности Крупский-Млын на юге Польше 14 февраля, передает радиостанция RMF.

Взрыв (сс) thomasstaub

Его было слышно в радиусе десятков километров. В результате происшествия пропали без вести двое сотрудников фабрики и оказалось разрушено одно из ее зданий.

К месту инцидента направили бригады спасателей. Собственником предприятия является компания NitroErg, которая входит в группу KGHM Polska Mied.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября произошел взрыв на заводе по производству пороха в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области. В результате происшествия погибли 17 человек.

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