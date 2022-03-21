Краснодар, 21 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки в коронавирусные стационары госпитализировали 136 человек, информацию опубликовал 21 марта сайт стопкоронавирус.рф. Накануне, 20 марта, сообщалось о 166 госпитализированных пациентах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на территории края подтверждено 564 случая заражения коронавирусом, это на 22 случая больше, чем сутками ранее. Выздоровевшими признаны ещё 649 человек. Скончались за сутки девять человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

За более чем два года пандемии в Краснодарском крае подтверждено 245 650 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 229 034 человек. Скончались от осложнений на фоне коронавируса 10 603 пациентов.

Как уточнили в региональном оперативном штабе, на утро 21 марта в кубанских ковид-стационарах остаются 2 296 пациентов, 83 — в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО, амбулаторно лечатся ещё девять тысяч человек.