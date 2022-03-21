Москва, 21 марта, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве идёт на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 21 марта статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории столицы был подтвержден 771 случай заражения коронавирусом. Эта цифра на 157 случаев меньше аналогичного показателя 20 марта. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 928 человек, а днём ранее — у 927 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 28 709 новых случаев заражения коронавирусом.