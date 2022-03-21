Воронеж, 21 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Воронежской области 61 человек попал в больницу с диагнозом COVID-19 за последние сутки. Данные на утро 21 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Сутками ранее, 20 марта, сообщалось о 78 госпитализированных ковид-пациентах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Пандемия не закончена: борьба с коронавирусом в России и мире — трансляция»

В регионе сохраняется тенденция на снижение заболеваемости COVID-19 — за сутки положительные тесты получили 933 человека. Накануне сообщалось о 987 новых пациентах. Выздоровевшими за сутки признаны 1 191 человек. Трое пациентов с коронавирусом скончались.

С начала пандемии на территории Воронежской области подтверждено 360 306 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 337 795 человек. Скончались 7 984 воронежцев с подтверждённым заражением коронавирусной инфекцией.