Ереван, 21 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки медики провели 1753 исследования на коронавирус, из которых 21 показал положительный результат. Об этом 21 марта сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Александр Погожев ИА REGNUM Медик во время исследований ПЦР-тестов

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Всего в стране выявили 422 328 носителей коронавируса. Из них 409 430 справились с инфекцией, в том числе 73 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 2630 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 10 267 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали три таких случая.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 1709 тестов на коронавирус также 21 был с положительным результатом. 80 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали два случая смерти.