София, 21 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Болгария не намерена предоставлять Украине оружие и боеприпасы, а также снабжать ВСУ танками и самолётами. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, пишет 21 марта софийская газета «Дума».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

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Согласно официальной информации, накануне в ходе своей встречи с министром обороны США Ллойдом Остином К. Петков подчеркнул, что София не желает быть вовлеченной в общественно-политический кризис на Украине.

«Вопрос военных поставок Киеву окончательно закрыт», — резюмировал, в частности, он.

При этом правительство Болгарии объявило о желании продолжать оказание Украине гуманитарной помощи.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.