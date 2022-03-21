Москва, 21 марта, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Источником экономического кризиса, о котором предупредили мировые финансовые игроки, стали антироссийские санкции Запада, которые не могут остаться без последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 марта заявила профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» финансового университета при правительстве РФ Наталья Красюкова.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

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«Крупные мировые финансовые игроки: Международный валютный фонд, Всемирный, Европейский, Европейский инвестиционный банки и Банк развития Совета Европы — предупредили о серьезных последствиях для мировой экономики так называемого «украинского конфликта». Эти опасения не беспочвенны, — сказала Красюкова. — Во многом истоком кризиса послужили объявленные антироссийские санкции Запада, которые не могут остаться без последствий для мировой экономики. Все попытки нанести урон России экономическими методами — это удар в свои ворота. То есть заложниками становятся все участники мировой экономики, так как Россия применила ответные меры. Неизбежный результат для стран Запада — рост цен на энергоносители, на зерновые, усугубилась инфляция, произошли сбои механизма движения товаров на мировом рынке».

Как полагает экономист, Западу надо услышать мнение России, а не просто объявлять санкции, которые ведут в тупик мировое экономическое сообщество и замедляют развитие мирового хозяйства.

«И чем быстрее это произойдет, тем быстрее и качественнее пойдет процесс восстановления мировой экономики, — убеждена Красюкова. — Возвращение мировой экономики в прежнее русло развития может пройти в самые короткие сроки, поскольку в настоящее время экономика на первых этапах падения, она не обрушена, пока говорим о возможных тяжелых последствиях. На этом этапе возврат на круги своя пройдет быстрее. А рецепты выхода из кризиса не являются тайной ни для экономистов, ни для госуправленцев, ни для менеджеров компаний и игроков финансовых рынков».

В связи с этим она обратила внимание на то, что Россия достаточно быстро преодолела экономический спад, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции, и по итогам семи месяцев 2021 года ВВП вернулся к докризисному уровню.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что экономика России может избежать глубокой рецессии, привлекая инвестиции с азиатских рынков.