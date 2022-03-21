Тбилиси, 21 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Большинство жителей Грузии поддерживает правительство страны в стремлении сохранить нейтралитет в отношениях с Россией. Об этом свидетельствуют данные соцопроса, проведённым Международным центром GORBI, передаёт телеканал «Имеди».

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

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Согласно данным исследования, 76,5% респондентов согласились с позицией грузинских властей, что необходимо избежать вовлечения в конфликт с Россией. О своём несогласии с этим заявили 19,6%, а 3,9% не ответили на вопрос.

Также 63,5% опрошенных согласились с утверждением, что в сложившейся ситуации проведение антиправительственных акций в Грузии «неоправданно». Обратную позицию выбрали 30,1% участников опроса, а не ответили — 6,4%.

Напомним, правительство Грузии не стало объявлять санкции против России за проведение спецоперации по денацификации Украины. В оппозиции на это ответили острой критикой. Недовольные действиями властей начали проводить акции протеста, на которых требовали более жёсткой позиции Тбилиси в отношении Москвы.