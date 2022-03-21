Белгород, 21 марта, 2022, 10:18 — ИА Регнум. В связи с ограничением на полёты все 250 сотрудников аэропорта Белгорода отправлены в оплачиваемый отпуск. Такие данные прозвучали на оперативном совещании в правительстве региона 21 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лобачев Владимир Аэропорт Белгород

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По данным министерства экономического развития и промышленности области, за прошедшую неделю не выявлено случаев закрытия предприятий или сокращения сотрудников.

«Предприятия работают и ситуация в целом находится под нашим контролем. Я также хотел обратить внимание на сотрудников белгородского аэропорта. Сейчас все 250 сотрудников находятся в оплачиваемых отпусках. Мы должны следить за ситуацией и оказать поддержку в случае необходимости», — отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В регионе создан штаб по обеспечению устойчивости экономики, в его списке регулярного мониторинга ситуация на 138 белгородских предприятиях.