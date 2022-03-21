Москва, 21 марта, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях — это неправильный шаг, за который вместе с тем никто не понесет ответственности. Об этом заявил бывший постпред США при ООН Эндрю Янг.

Официальное интернет-представительство президента России Российские спортсмены

«Это неправильно. Причина, по которой все российские спортсмены были отстранены, заключалась в том, что никто не понесет за это ответственность», — сказал он РИА Новости.

По его словам, Россию и западные страны, в том числе США, связывают много общих интересов, и то, что происходит сейчас в их отношениях, неразумно.

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в своём обращении к участникам зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от Параолимпиады в Пекине — это небывалый цинизм.

Читайте также: Путин назвал верхом цинизма отстранение спортсменов от Параолимпиады-2022