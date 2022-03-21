Биробиджан, 21 марта, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Глава столицы Еврейской АО Максим Семёнов констатировал резкий рост цен в магазинах города. В торговых точках ажиотаж, стоимость товаров меняется почти ежедневно, написал мэр Биробиджана 21 марта в своём телеграм-канале.

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«В свете последних событий в магазинах, в последнее время, наблюдается ажиотаж: цены меняются чуть ли не каждый день и, к сожалению, в большую сторону. То, что вчера стоило 80 рублей, сегодня уже — 160!» — удивлён Максим Семёнов.

Он рассказал, что увидел объявление в автомагазине с просьбой к покупателям уточнять цены на товары у продавца. Такой призыв мэр назвал незаконным и напомнил, что ценники должны соответствовать стоимости товара.

«По закону продавец обязан вывесить ценники на все свои товары. Это дает нам всем возможность сделать выбор. На ценнике должны быть указаны наименование товара и цена за его единицу или единицу его измерения. Если с вас просят сумму больше, чем указано на ценнике, обратитесь в администрацию магазина», — обратился к биробиджанцам Максим Семёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость товаров, закупленных по старым ценам, растёт из-за необходимости закупать новые партии продуктов, объяснила жителям Приамурья министр экономического развития и внешних связей региона Оксана Кукшенева. Она подчеркнула, что повышение цен в магазинах даже по этим причинам не всегда обоснованно.