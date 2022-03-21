Рим, 21 марта, 2022, 09:22 — ИА Регнум. Евродепутаты от парламента Италии озаботились поддержкой малого и среднего бизнеса, пострадавшего от антироссийских санкций. В этой связи они предложили Еврокомиссии разработать инструменты для защиты предпринимателей.

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Как отмечается в письменном обращении группы депутатов Европейского парламента от Италии в ЕК, на который ссылается RT, введённые в связи с конфликтом на Украине рестрикции приведут к потерям для итальянского экспорта в размере €10 млрд.

«Вероятно, наибольшие убытки при этом понесут области Марке и Тоскана, поскольку там базируются самые уязвимые отрасли, такие как обувная промышленность. В случае коммуны Фермо экспорт в Россию обеспечивает 30% доходов и 20 тыс. рабочих мест для людей», — указано в письме.

Кроме того, напомнили евродепутаты, с 2014 года итальянские компании сельскохозяйственного сектора потеряли €1,5 млрд из-за введённых мер в отношении России.

В этой связи политики указали на необходимость внедрить инструменты, рассчитанные на то, чтобы наиболее уязвимым гражданам и территориям не приходилось сталкиваться «с несоразмерной долей прямых и косвенных издержек от санкций».

Авторы обращения поинтересовались, организует ли Еврокомиссия особый фонд для выплаты компенсаций пострадавшим предприятиям малого и среднего бизнеса, и будут ли введены по линии этого фонда особые меры для поддержки отраслей и территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее существенные убытки из-за отсутствия российских туристов предрекли туристической индустрии Италии. Согласно прогнозу ассоциации отелей «Федералберги», только столица Италии может потерять около 150 миллионов евро в этом году.