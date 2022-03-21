Сан-Хосе, США, 21 марта, 2022, 09:14 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Андрей Пронин ИА REGNUM Александр Барабанов в составе сборной России

В составе «Сан-Хосе» шайбы забросили нападающие Ник Бонино, Тимо Майер, Ноа Грегор и Рудольф Балцерс. Российский форвард Александр Барабанов отдал одну результативную передачу.

В составе «Аризоны» точными бросками отметились нападающие Фил Кессел и Лоусон Круз.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает 13-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 62 очка. «Аризона» идёт на 15-м месте в Западной конференции с 44 очками.

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