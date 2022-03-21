Чикаго, США, , 09:09 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:4.

Евгений Свечников Nhl.com

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Дженсен Харкинс. Ещё по шайбе забросили Николай Элерс, Кайл Коннор, Джош Моррисси и Блейк Уилер. Российский форвард Евгений Свечников отдал одну результативную передачу.

В составе «Чикаго» точными бросками отметились нападающие Джонатан Тэйвз, Дилан Строум, Тейлор Рэддишм и Филипп Курашев.

На сегодняшний день «Виннипег» занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 68 очков. «Чикаго» идёт на 14-м месте в Западной конференции с 53 очками.

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