Вашингтон, , 09:00 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

Александр Овечкин (сс) Michael Miller

В составе «Далласа» гол забил российский форвард Александр Радулов. Кроме того, дубль оформил нападающий Роопе Хинц.

В составе «Вашингтона» по одной шайбе забросили российские игроки — нападающий Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 71 очко. «Вашингтон» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 80 очками.

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