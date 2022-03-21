Токио, 21 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Сорк действия режима карантинных мер, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, закончился в Японии. Об этом 21 марта сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Режим ограничительных мер был введён в Японии с конца января текущего года и действовал до 21 марта. В период самого широкого распространения мер ограничения, их действие распространялось одновременно на 35 из 47 префектур Японии. Карантинные меры предусматривали ограничение работы кафе, ресторанов и других точек общепита. Кроме того, ограничивалось проведение массовых мероприятий.

Антикоронавирусные меры были введены в Японии конце января из-за широкого распространения штамма «Омикрон», обладающего высокой заразностью. В дни пика волны, вызванной данным штаммом, в стране фиксировалось около 100 тыс. новых случаев заражения коронавирусом в сутки.

В течение нескольких дней в Японии наблюдается спад заболеваемости, за сутки выявляют не более 40 тыс. случаев заражения, при этом число летальных исходов начиная с 11 марта не превышает 200 случаев в сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мире, по данным ВОЗ, за сутки было выявлено два миллиона случаев заражения коронавирусом.