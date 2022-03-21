Анкара, 21 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Поставки сжиженного природного газа не заменят странам Европейского союза российский природный газ. Об этом пишет турецкое издание Anadolu.

Wargaming.net Танкер СПГ

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционное давление на Россию и ответ Западу – трансляция»

По подсчётам СМИ, если страны Евросоюза используют все свои терминалы с максимальной мощностью, то эта инфраструктура сможет принять только 145 миллионов тонн сжиженного природного газа. Этот объём — примерно половина российских поставок российского природного газа в страны Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, министр экономики ФРГ Роберт Хабек договорился о сотрудничестве с эмиром Катара, подразумевающем возможность поставок СПГ в Германию.